«Отвести войска на компромиссные территории». Зеленский озвучил требование Украины к РФ для заключения перемирия 27 марта, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для перемирия Россия должна отвести войска на компромиссные территории.

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«Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории — а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда», — сказал Зеленский в интервью российским СМИ.

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Президент подчеркнул, что понимает, что заставить Россию полностью освободить международно признанную территорию Украину невозможно, поскольку это приведет к третьей мировой войне.

«Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса», — добавил он.

До 24 февраля российские войска и техника находились возле украинских границ и на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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