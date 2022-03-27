«Будем искать доказательства». США пока не видят, что Россия ограничится захватом Донбасса — представительница Штатов при НАТО

27 марта, 18:42
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Последствия атак российских оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия атак российских оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У Соединенных Штатов пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбасса и ограничится только этим, заявила представительница США при НАТО Джулиан Смит, пишет CNN.

По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев за несколько дней.

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«Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они заявили, что планируют изменить свою тактику. Но пусть пройдет немного времени. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений», — сказала Смит.

Также она подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители. Смит рассказала, что в течение последних недель было много переговоров с президентом Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 — это «суверенное решение».

25 марта в минобороны РФ заявили, что армия России планирует сосредоточить свои силы на захвате Донбасса. СМИ сообщили, что озвученные планы меняют первоначальные цели РФ захватить Киев и большую часть страны.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донбасс США НАТО Война России против Украины

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