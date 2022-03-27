«Мы не бросим раненых и убитых». Зеленский рассказал, что предлагал военным покинуть Мариуполь, но они отказались 27 марта, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, уничтоженный в результате российских обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал защитникам блокадного Мариуполя покинуть город, но они отказались.



Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

Война России против Украины — последние новости

По словам Зеленского, семьи военных обращались к нему, а сам он как минимум раз в два дня выходит с защитниками ними на связь.

Видео дня

«Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно [там] быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: «Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что украинские военные защищают город, защищают раненых и мертвых, которых они хотят похоронить. В то же время российские военные не дали вывезти ни раненых, ни убитых.

Зеленский рассказал, что сейчас Мариуполь заблокирован оккупантами — все въезды и выезды, заминирован порт. Также внутри города гуманитарная катастрофа, поскольку заехать с продуктами питания, лекарствами и водой туда невозможно. По его словам, российские военные обстреливают гумконвои, убивают водителей и принудительно вывезли из Мариуполя уже более двух тысяч детей.

По данным горсовета города, с начала полномасштабного вторжения России в Мариуполе погибло более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских атак разрушены более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы. Мэр Мариуполя заявил, что оккупанты насильственно вывезли от 20 до 30 тысяч горожан.

Слушайте подкаст на эту тему