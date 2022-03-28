РФ отказалась наступать в районе Сум. За пять суток в одну область России привезли 600 тел погибших оккупантов — Генштаб ВСУ 28 марта, 02:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия отказалась от наступательных действий в районе Сум, в то время как за последние пять суток в Нижегородскую область РФ привезено около 600 тел погибших на территории Украины оккупантов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что враг пытается осуществить перегруппировку и отвести подразделения по другим направлениям. Так, одна из батальонно-тактических групп из состава 1-й танковой армии РФ, которая была задействована в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию России.

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Для продолжения ведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время, отмечается существенное снижение интенсивности перевозок с глубины территории РФ.

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины.

Продолжается ведение воздушной разведки по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК Искандер-М.

В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа.

Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Отмечается вывод с территории Киевской области на территорию республики Беларусь в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежном и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, за последние пять суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Как сообщал Генштаб ВСУ, к 27 марта с начала войны РФ против Украины российская армия потеряла почти 16 600 военнослужащих.

