Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в Турции 28—30 марта — Арахамия 27 марта, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Ранее украинская и российская делегации встречались для очных переговоров в Беларуси (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28−30 марта, сообщил глава фракции Слуга народа, член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий „живой“ раунд двумя делегациями в Турции 28—30 марта. Детали впоследствии», — написал Арахамия в Facebook.

Видео дня

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский также сообщил, что переговоры пройдут в очном формате, но не уточнил место их проведения.

Россия и Украина провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат. Четвертый раунд состоялся в видеоформате 14 марта, пятый — 21 марта.



По словам члена украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи президентов Зеленского и Путина. Швейцария, Турция и Израиль выразили готовность провести такую встречу.