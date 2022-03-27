«Сложно сказать, для чего они это делают». Российские оккупанты насильно вывезли из Мариуполя от 20 до 30 тысяч горожан — мэр 27 марта, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, уничтоженный в результате российских обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из города эвакуировались 50% жителей, еще 20−30 тысяч насильно вывезены на оккупированную территорию или в Россию.

Об этом Бойченко сказал в интервью УНИАН.

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«Сегодня можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые у нас были до войны», — сообщил мэр.

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Глава города отметил, что, как только война началась и пока еще работала железная дорога и были свободны автотрассы, выехало около 140 тысяч. Потом еще около 100 тысяч уехало. 60 тысяч вывезены организованно через коридор с помощью волонтеров.

Бойченко подчеркнул, что в окрестностях города есть люди, которые также требуют эвакуации.

«Начиная с шестого дня войны, мы пытаемся сделать все, чтобы заработал эвакуационный маршрут. Но российские войска делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых автобусов они превратили в пепел», — сказал он.

Также, по словам мэра, 20—30 тысяч горожан враги вывезли на оккупированную территорию или в Россию.

«Сложно сказать, для чего они это делают. Но, к примеру, вчера мне позвонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске. Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в… Томск. Какая здесь логика, сложно понять», — уточнил Бойченко.

По его словам, люди очень испуганы и боятся говорить. Также не у всех есть мобильные телефоны или документы.

Также, как сообщил мэр, вывезенных мариупольцев сгоняют в школы и переписывают.

«В депортации мариупольцев не жалуют. Я точно знаю, что людей переписывают. Согнали в школу как неизвестно кого, и там люди сидят и ждут, что дальше. Россияне ничем не отличаются от фашистов — те же концлагеря, как в 1941 году. Все по методичке Геббельса. Работают по инструкции», — подытожил мэр.