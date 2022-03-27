Данные Офиса генпрокурора: с начала войны от рук оккупантов погибли 139 детей, более 205 получили ранения 27 марта, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Дети становятся жертвами агрессии России против Украины (Фото:Christian Hartmann/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 139 детей, более 205 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 27 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины — последние новости

Больше всего пострадало детей в Киевской — 65, Харьковской — 45, Донецкой — 53, Черниговской — 38, Николаевской — 29, Луганской — 25, Запорожской — 19, Херсонской — 21, Житомирской — 15, Сумской — 14 областях, а также в Киеве — 16.

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25 марта военнослужащими ВС РФ с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Большая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

26 марта 2022 двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

26 марта 2022 года военнослужащие Российской Федерации открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля, 27 марта — 32-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.