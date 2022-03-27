«Абсолютно непонятные вещи». На переговорах Украины с РФ «демилитаризация» и «денацификация» не обсуждаются — Зеленский 27 марта, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров украинской и российской стороны не обсуждаются «денацификация и демилитаризация».

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«Денацификация и демилитаризация — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятные абсолютно вещи», — сказал он в интервью российским СМИ.

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Зеленский добавил, что, по мнению украинской стороны, этими так называемыми требованиями Россия хочет «оживить информационное поле».

«Наши стороны сказали, что фраз о „демилитаризации“ и „денацификации“ не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют», — сказал президент о первой встрече украинской и российской стороны в Минске.