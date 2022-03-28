Воздушные Силы за сутки уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА и две крылатые ракеты РФ 28 марта, 03:18 Цей матеріал також доступний українською За 27 марта было сбито девять вражеских летательных аппаратов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

За сутки, 27 марта, Воздушные силы Украины сбили девять вражеских летательных аппаратов.



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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, были сбиты:

4 самолета;

1 вертолет;

2 БпЛА разных типов;

2 крылатые ракеты.

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Отмечается, что в Харьковской области Воздушные силы сбили один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской области - вертолет и БПЛА России.

Во время массированного авианалета оккупантов на севере Киевской области они потеряли сразу три самолета.

Две крылатые ракеты были сбиты, когда Россия наносила удары по ряду объектов инфраструктуры Украины.

Кроме того, авиация Воздушных Сил продолжает работать по наземным целям и совершила несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

За 26 марта украинские военные сбили 18 вражеских летательных аппаратов.