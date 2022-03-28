Воздушные Силы за сутки уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА и две крылатые ракеты РФ

28 марта, 03:18
Цей матеріал також доступний українською
За 27 марта было сбито девять вражеских летательных аппаратов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

За 27 марта было сбито девять вражеских летательных аппаратов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

За сутки, 27 марта, Воздушные силы Украины сбили девять вражеских летательных аппаратов.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, были сбиты:

  • 4 самолета;
  • 1 вертолет;
  • 2 БпЛА разных типов;
  • 2 крылатые ракеты.
Видео дня
Читайте также:

ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу (Фото:Генштаб ВСУ) РФ отказалась наступать в районе Сум. За пять суток в одну область России привезли 600 тел погибших оккупантов — Генштаб ВСУ

Отмечается, что в Харьковской области Воздушные силы сбили один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской области - вертолет и БПЛА России.

Во время массированного авианалета оккупантов на севере Киевской области они потеряли сразу три самолета.

Две крылатые ракеты были сбиты, когда Россия наносила удары по ряду объектов инфраструктуры Украины.

Кроме того, авиация Воздушных Сил продолжает работать по наземным целям и совершила несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

За 26 марта украинские военные сбили 18 вражеских летательных аппаратов.

Редактор: Андрей Синявский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Крылатая ракета Вертолеты БПЛА Самолеты Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ