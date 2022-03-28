Министр финансов Германии заявил, что у «Украины осталось несколько часов» после вторжения РФ — посол Мельник 28 марта, 01:55 Цей матеріал також доступний українською Кристиан Линднер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля заявил, что у Украины «осталось несколько часов». Об этом газете FAZ рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



По его словам, во время встречи днем после нападения РФ вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек был «опустошен», тогда как разговор с министром обороны Кристине Ламбрехт существенно отличался — она «в первую очередь переживала за свой публичный имидж».

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Мельник рассказал, что Линднер сидел с «вежливой улыбкой» и говорил так, «словно поражение украинцев давно зафиксировано».

«У вас всего несколько часов. Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны», — пересказывает слова немецкого министра FAZ.



Об этом разговоре посол в начале марта также рассказал журналу Der Spiegel.

«У меня было чувство, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, возможно, он должен. Как министр финансов. Во всяком случае для меня это был нокаут. Тогда я закончил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу», — заявил Мельник.

В то же время почти через месяц после вторжения, 22 марта, Линднер поддержал создание «плана Маршалла» для восстановления Украины и высказал солидарность в борьбе украинцев с РФ.

Ранее в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 24 февраля украинскому послу в одной европейской стране сказали: «Зачем вам помогать, если через 48 часов все будет кончено?» По его словам, зарубежные партнеры осознали, что за Украину нужно бороться только через три дня после начала российской интервенции.

«В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: „Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим“. Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". Это конкретный эпизод, который имел место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС», — рассказал Кулеба НВ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия приняла решение о предоставлении Киеву вооружения, от чего категорически и последовательно отказывалась ранее. Также страна планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из РФ и провести масштабное сокращение закупок российского газа и угля.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ФРГ является основным противником интеграции Украины в ЕС, сообщала Европейская правда. Также Кулеба призвал Берлин открыть глаза и увеличить помощь Украине. В частности, ввести еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, замораживание корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.