Из укрытий в Рубежном вопреки обстрелам вытащили 155 человек — Верещук 28 марта, 04:14 Цей матеріал також доступний українською Из Донецкой и Луганской областей 27 марта было эвакуировано 1100 человек (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Вице-премьер Украины и глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила, что в городе Рубежное Луганской области из подземных хранилищ удалось спасти 155 человек вопреки обстрелам оккупантам.



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На своем брифинге она отметила, что в воскресенье по двум гуманитарным коридорам для Донецкой и Луганской областей было эвакуировано 1100 человек.

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«Удалось также вытащить [в Рубежном] наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы № 5», — добавила Верещук.

По ее словам, женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью спасли благодаря героизму патрульной полиции Луганской области.

«Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупантов, они вытащили и спасли всех людей. В противном случае 155 граждан Украины были бы просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии», — подчеркнула Верещук.

Также она рассказала, что в из Мариуполя в Запорожье на своем автотранспорте за сутки добрались 586 человек. 15 автобусов доехали до блокпоста на въезде в Бердянск и в понедельник утром должны быть отправлены к месту сборов для эвакуации — улица Мелитопольское шоссе, 27 — возле городского спорткомплекса.

28 марта власти намерены продолжить работу на Мариупольском направлении и запустить коридоры в Сумскую область. Кроме того, будет продолжена работа для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров.