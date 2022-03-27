«Тянет только Путин». Зеленский назвал гарантии безопасности главным пунктом на переговорах с РФ: для соглашения нужно вывести войска 27 марта, 21:59 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным пунктом во время переговоров с Россией является вопрос гарантий безопасности и нейтралитета, безъядерного статуса Украины. По его словам, украинская сторона готова пойти на него.

Об этом Зеленский сказал в интервью российским СМИ.

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«Он [пункт о гарантиях безопасности] глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан…» — заявил Зеленский.

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По его словам, такое соглашение должны подписать страны-гаранты безопасности, а их парламенты — его ратифицировать. Также, по словам Зеленского, относительно этого вопроса в Украине должен быть референдум. Он также добавил, что договор можно подписать исключительно во время личных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а страны-гаранты не сядут за стол переговоров, пока будут стоять войска РФ.

«Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение… Потому что… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно[…] Поэтому: вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в конституции», — сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, гарантирующий, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.

На переговорах с Россией Украина не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители ОП.