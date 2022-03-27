«Выполнили свою работу». Российские оккупанты покинули Славутич — мэр 27 марта, 23:45 Цей матеріал також доступний українською 26 марта жители Славутича вышли на проукраинский митинг (Фото:Юрий Фомичев/Facebook)

Российские военные выехали за пределы Славутича. Сейчас в городе их нет, заявил мэр Юрий Фомичев в воскресенье, 27 марта.

Он опроверг фейки роспропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи.

Война России против Украины — последние новости

Видео дня

«Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает», — сказал Фомичев в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он подчеркнул, что над Славутичем развевается сине-желтый флаг.

Слушайте подкаст на эту тему

24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами.



26 марта мэр города заявил, что оккупанты захватили Славутич, с ними начали переговоры о возможности эвакуации жителей. В тот же день военные РФ похитили Юрия Фомичева. Позже городского голову отпустили, он присоединился к проукраинской акции горожан.

Он сообщил, что в результате штурма Славутича погибли три человека, еще двое — получили ранения.