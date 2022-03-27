Данные британской разведки. Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не потерять свои самолеты

27 марта, 06:40
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Россия уже потеряла более 200 самолетов и вертолетов (Фото:Генштаб)

Россия уже потеряла более 200 самолетов и вертолетов (Фото:Генштаб)

Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не подвергать опасности свои самолеты. Такие данные разведки в субботу, 26 марта, обнародовало министерство обороны Великобритании.

В обнародованном отчете определены три основных момента текущей фазы войны:

  • Силы России продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.
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  • Россия и дальше полагается на ракеты или бомбы, запущенные с далекого расстояния из воздушного пространства РФ, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали их самолеты.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507841621739642889

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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