Данные британской разведки. Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не потерять свои самолеты
Россия уже потеряла более 200 самолетов и вертолетов (Фото:Генштаб)
Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не подвергать опасности свои самолеты. Такие данные разведки в субботу, 26 марта, обнародовало министерство обороны Великобритании.
В обнародованном отчете определены три основных момента текущей фазы войны:
- Силы России продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.
- Россия и дальше полагается на ракеты или бомбы, запущенные с далекого расстояния из воздушного пространства РФ, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали их самолеты.
- По данным США, частота отказов этого оружия составляет до 60%, что усугубит российскую проблему все более ограниченных запасов и заставит вернуться к менее сложным ракетам или подвергать самолеты большему риску.
Накануне британская разведка сообщала, что войска оккупантов планируют бомбить украинские города, чтобы ограничить свои потери.
В то же время, военные эксперты считают, что баланс сил в воздухе пока не на стороне Украины, но и Россия не может контролировать это пространство . По состоянию на утро 26 марта за время войны РФ уже потеряла в Украине 117 самолетов и 127 вертолетов .