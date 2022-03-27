Данные британской разведки. Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не потерять свои самолеты

Россия уже потеряла более 200 самолетов и вертолетов (Фото:Генштаб)

Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не подвергать опасности свои самолеты. Такие данные разведки в субботу, 26 марта, обнародовало министерство обороны Великобритании.