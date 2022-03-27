Пожары в районе ЧАЭС угрожают радиацией Украине, Беларуси и странам Европы — Денисова 27 марта, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила, что пожары в районе ЧАЭС провоцируют повышенный уровень радиации и угрожают Украине, Беларуси и странам Европы.

«В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха», — пишет она в Facebook.

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Денисова подчеркивает, что контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, а из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

По ее словам, пламя может перекинуться на хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

«В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это чревато радиацией Украине, Беларуси и странам Европы», — подчеркнула она.

Денисова призвала МАГАТЭ как можно скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара. Она добавила, что предупредить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации территории.

«Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры по усилению давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности», — пишет Денисова.

Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщали, что пожар в зоне ЧАЭС возник в том числе из-за поджогов оккупантами лесов.

По мнению главы ГО Европейский институт Чернобыля Валерия Коршунова оккупанты обстреливали леса в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года.