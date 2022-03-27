Пожары в районе ЧАЭС угрожают радиацией Украине, Беларуси и странам Европы — Денисова

27 марта, 17:43
Цей матеріал також доступний українською
Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила, что пожары в районе ЧАЭС провоцируют повышенный уровень радиации и угрожают Украине, Беларуси и странам Европы.

«В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха», — пишет она в Facebook.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Денисова подчеркивает, что контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, а из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

По ее словам, пламя может перекинуться на хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

«В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это чревато радиацией Украине, Беларуси и странам Европы», — подчеркнула она.

Читайте также:

Денисова призвала МАГАТЭ как можно скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара. Она добавила, что предупредить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации территории.

«Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры по усилению давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности», — пишет Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/510034847144459
Читайте также:
Татьяна Ворожко
Татьяна Ворожко
Ситуация — опасна. Что происходит на ЧАЭС

Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщали, что пожар в зоне ЧАЭС возник в том числе из-за поджогов оккупантами лесов.

По мнению главы ГО Европейский институт Чернобыля Валерия Коршунова оккупанты обстреливали леса в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Радиация Война в Украине Пожар возле ЧАЭС Людмила Денисова

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ