Оккупанты попытаются оцепить украинских военных на востоке — британская разведка
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)
Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
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«Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге», — говорится в сообщении.
Отмечено, что на севере Украины поле боя остается преимущественно статическим, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.