Оккупанты попытаются оцепить украинских военных на востоке — британская разведка

27 марта, 09:30
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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«Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что на севере Украины поле боя остается преимущественно статическим, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507953408111783940
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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