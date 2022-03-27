Оккупанты попытаются оцепить украинских военных на востоке — британская разведка 27 марта, 09:30 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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«Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что на севере Украины поле боя остается преимущественно статическим, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.