Во Львове задержаны двое мужчин, снимавших блокпосты ВСУ и последствия ракетного удара РФ 27 марта, 08:53 Цей матеріал також доступний українською Патрульные передали задержанных СБУ (Фото:Патрульная полиция)

Во Львове разоблачили двух мужчин, собиравших сведения об украинских военных и фиксировавших их передвижения.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Война России против Украины — последние новости



Направляясь на место российского авиаудара, правоохранители обнаружили мужчину, снимавшего момент полета ракеты и ее попадания в цель.

Видео дня

При этом у него в планшете были обнаружены фотографии всех блокпостов области, которые он направил на два номера в РФ

Кроме того, на проспекте Чорновила патрульные остановили «подозрительный автомобиль», у водителя которого в телефоне оказались фото и видео передвижения украинских военных.

«Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами… Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины», — говорится в сообщении.