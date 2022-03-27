Во Львове задержаны двое мужчин, снимавших блокпосты ВСУ и последствия ракетного удара РФ

27 марта, 08:53
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Патрульные передали задержанных СБУ (Фото:Патрульная полиция)

Патрульные передали задержанных СБУ (Фото:Патрульная полиция)

Во Львове разоблачили двух мужчин, собиравших сведения об украинских военных и фиксировавших их передвижения.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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Направляясь на место российского авиаудара, правоохранители обнаружили мужчину, снимавшего момент полета ракеты и ее попадания в цель.

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При этом у него в планшете были обнаружены фотографии всех блокпостов области, которые он направил на два номера в РФ

Кроме того, на проспекте Чорновила патрульные остановили «подозрительный автомобиль», у водителя которого в телефоне оказались фото и видео передвижения украинских военных.

«Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами… Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Война России против Украины

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