Освобождение Тростянца. Командир танкового полка РФ застрелился после разгрома «элитной» Кантемировской дивизии — украинская разведка
Разбитая техника оккупантов (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)
После освобождения украинскими военными Тростянца Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии застрелился командир российского танкового полка, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ со ссылкой на украинскую разведку.
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«Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии. Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13-го танкового полка, входящего в состав Кантемировской дивизии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Отмечается, что после освобождения Тростянца командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности.
«В 1-ю танковую армию входит печально известная „элитная“ Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство русской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками», — добавили в пресс-центре.
Ранее глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска перешли в контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его в Киевской и в Херсонской области.