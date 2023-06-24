Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин накануне объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что с 25 тысячами своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам в Ростове. А на следующий день объявил, что взял под контроль военные объекты города и «идет в Москву».