Бунт Пригожина. Вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове, в Москве введен контртеррористический режим — главное

24 июня, 10:07
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Пригожин в Ростове (Фото:Скриншот из видео пресс-службы Пригожина / Telegram)

Пригожин в Ростове (Фото:Скриншот из видео пресс-службы Пригожина / Telegram)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин накануне объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что с 25 тысячами своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам в Ростове. А на следующий день объявил, что взял под контроль военные объекты города и «идет в Москву».

Русскоязычная версия трансляции скоро появится на сайте…

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Ростовская область Ростов-на-Дону Режим Путина Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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