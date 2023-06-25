США отложат новые санкции против ЧВК Вагнера — СМИ 25 июня, 06:15 Боевики ЧВК Вагнера в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

Госдеп США намерен отложить введение новых санкций против части бизнеса боевиков ЧВК Вагнера в Африке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что такое решение было принято, чтобы не выглядело будто США «становятся на чью-то сторону» в недавнем противостоянии.

Видео дня

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.