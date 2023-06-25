Пригожин разрушил монополию на насилие в РФ — Подоляк 25 июня, 04:47 Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что боевик Евгений Пригожин своими действиями разрушил монополию на насилие в РФ.

«Феноменальный выбор Пригожина… Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь назад. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией (#Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен… Хотя не без пользы: #Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет…», — заявил Подоляк.

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Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад. Тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією (#Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.