Пригожин и его боевики покинули штаб Южного военного округа в Ростове — видео 25 июня, 00:03 Евгений Пригожин и его боевики (Фото:Video Obtained by REUTERS)

Российский террорист Евгений Пригожин и его боевики ЧВК Вагнера покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Сообщается, что техника террористов также покидает Ростов-на-Дону.

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

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Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.