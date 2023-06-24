«Это очень похоже на переворот». В США отреагировали на противостояние ЧВК Вагнера и Минобороны РФ и рассматривают различные сценарии 24 июня, 07:35 Неизвестные военные в центре Ростова-на-Дону (Фото:Соцсети)

В США отреагировали на противостояние между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, сказав, что ситуация действительно похожа на переворот и является «серьезной», сообщает Telegraph.



Бывший руководитель операций ЦРУ в России Стив Холл сказал, что такие события действительно похожи на настоящий переворот.

«Кремль больше всего тревожит это обещание: «Мы все пойдем на марш. Эти 25 тысяч ребят — в Москву. Это очень похоже на путч, на переворот», — добавил он

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Он также назвал события «другой лигой» по сравнению с предыдущими заявлениями Пригожина, когда он жаловался на российскую военную иерархию.

«Это может выглядеть как хорошо известная тактика Путина, когда он настраивает людей друг против друга в своем собственном правительстве, но это в другой лиге», — сказал он.

Экс-конгрессмен Адам Кинзингер, который работал в комитете по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что чиновники Пентагона и Белого дома начнут «продумывать каждый худший сценарий».

«Вообще, отсутствие Путина было бы замечательным для мира. Но подумайте о нестабильности, которая неизбежно наступила бы для России, даже если этот предполагаемый путч не удастся», — сказал он в комментарии CNN.

Также Кинзингер выразил обеспокоенность относительно распространения ядерного оружия, в случае, если Россия распадется на «больше частей» и заявил, что это будет иметь влияние и на поле боя.

«Это мощный удар по российской республике, мощный удар по их военным усилиям [в Украине]», — добавил он.

Президента США Джо Байдена также проинформировали о том, что Москва обвинила главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в организации вооруженного мятежа.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что у Байдена следят за ситуацией и будут консультироваться с союзниками и партнерами относительно этих событий.

Ранее агентство CNN сообщало, что официальные лица США заявили, что следят за конфликтом между главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны РФ.

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

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Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.