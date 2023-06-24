Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно»

24 июня, 20:29
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Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «проливания крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Пресс-служба Пригожина опубликовала его аудиосообщение, в котором он утверждает, что ЧВК Вагнера хотели расформировать, 23 июня они «вышли на марш справедливости и за сутки прошли, не доходя 200 км до Москвы». По версии Пригожина, они «не пролили ни капли крови своих бойцов», но сейчас «наступил момент, когда кровь может пролиться».

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«Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — утверждает террорист.

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Ранее пресс-служба беларусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Военный переворот Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Кремль переворот

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