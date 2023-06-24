На фоне вооруженного восстания Пригожина: в Москве объявили о проведении антитеррористической операции 24 июня, 09:40 Военная техника на улицах Ростова (Фото:Оперативный ВСУ/Телеграм)

Из-за вооруженного восстания, организованного главарем ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

Городской голова Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с введением КТО в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

По его словам, все городские службы работают в полном объеме, передвижение по городу не затруднено.

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Он также поблагодарил горожан за «понимание и спокойное отношение к происходящему».

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».