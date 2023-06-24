Боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль военные объекты в Воронеже — Reuters 24 июня, 10:16 Боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль военные объекты в Воронеже (Фото:DR)

Боевики ЧВК Вагнера в ходе вооруженного восстания против Минобороны РФ взяли под контроль все военные объекты в городе Воронеже, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Однако агентство Reuters не смогло независимо подтвердить это утверждение, как и другие детали, предоставленные главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Ранее Пригожин заявлял, что взял под свой контроль Ростов-на-Дону и сообщил об оцеплении здания Минобороны РФ.



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Вооруженное противостояние Пригожина против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.



Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

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В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.