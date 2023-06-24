Лукашенко напросился на похвалу Путина после переговоров с Пригожиным о прекращении «похода на Москву» 24 июня, 22:09 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 24 июня, якобы снова поговорили по телефону. Во время разговора российский диктатор поблагодарил Лукашенко за его роль в переговорах с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК „Вагнер“. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся в девять часов вечера.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в субботу, 24 июня, якобы провел переговоры с главарем так называемой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, и тот «принял предложение» остановить движение своих боевиков по территории России.

Пригожин объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» назад.

Ранее появлялась информация, что по состоянию на 17:00 боевики Вагнера уже находились в Московской области и продвигались дальше. РосСМИ также утверждали со ссылкой на источники, что российский диктатор Путин уже принял решение ликвидировать Пригожина, но хочет пообещать «вагнеровцам» амнистию.

23 июня Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.