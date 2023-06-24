«Окно возможностей для Украины». В Минобороны оценили происходящее в России 24 июня, 15:57 Главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин объявил войну минобороны России (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Конфликт так называемой ЧВК Вагнера и министерства обороны страны-агрессора России, переросший в вооруженное противостояние, означает «неминуемую деградацию» российского государства и открывает окно возможностей для Украины.

Такое мнение выразила заместительница министра обороны Анна Маляр у себя в Telegram в субботу, 24 июня.

Маляр отметила, что политический кризис в России был неминуемым, так как «имперский поход за новыми землями» не решает внутренние проблемы страны, а только обостряет их.



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«Какое бы государство они ни строили, у них все равно выходит Гулаг, который рано или поздно бунтует и разваливает. Война в Украине показала самое слабое место российской империи — страх перед правдой. Все их решения базируются на лжи», — подчеркнула замминистра.

Она отметила, что имперская привычка России «раздувать собственное величие и переоценивать себя» привела к неадекватному решению о полномасштабном вторжении в Украину, цена которого — «судьба самой России». Как заявила Маляр, «они воюют с нами, а уничтожают себя».

«Они в таком виде себя уничтожат как государство, а мы естественно победим, потому что эволюционно готовы двигаться вперед», — добавила она.

По мнению Маляр, события в России стоит расценивать как деградацию российского государства, а для Украины это «окно возможностей». Она также призвала относиться к происходящему осторожно и «готовиться к любым сценариям», «не расслабляться и дальше работать на наше укрепление и победу».

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя «бунт» Пригожина, отметил, что чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников в Украине, тем больше хаоса и проблем получит для себя.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.



По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

