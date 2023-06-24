Путин собирается ликвидировать Пригожина и пообещать «вагнеровцам» амнистию — СМИ 24 июня, 16:19 Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Путин собирается ликвидировать главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и пообещать амнистию его боевикам, пишет издание Важные истории в субботу, 24 июня, со ссылкой на источник.

Собеседник издания, близкий к генштабу страны-агрессора, заявил, что Путин «хочет избежать столкновений» с «вагнеровцами» в Москве и приказал силовикам ликвидировать Пригожина. По его словам, план главы кремлевского режима — «оторвать» от Пригожина костяк боевиков Вагнера, пообещав им амнистию.



Видео дня

«У ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских [кадыровских] формирований, росгвардии, МВД и ФСБ», — утверждает источник Важных историй.

Ранее украинская разведка сообщила, что на фоне действий ЧВК Вагнера в Москве готовятся к осаде, туда стягивают военную технику, столица страны-агрессора практически изолирована силовиками.



Российский диктатор в обращении 24 июня заявил, что военные получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.



По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая "пойти на Москву".

