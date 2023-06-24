Пригожин заявил, что его боевики приближаются к Ростову, авиации РФ отдан приказ на уничтожение колонны 24 июня, 02:52 Российская военная техника на улицах Ростова-на-Дону (Фото:REUTERS/Stringer)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что колонна его боевиков сейчас пересекла границу и приближается к Ростову-на-Дону. В данный момент никаких подтверждений, фото- или видео этих событий нет.

Он заявил, что российские пограничники не стали оказывать ему сопротивление. Также он обвинил военного преступника Сергея Шойгу в том, что тот выставил против его боевиков солдат срочной службы.

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В своем аудиосообщении Пригожин также отметил, что армии отдан приказ с помощью авиации уничтожить колонну его боевиков.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.