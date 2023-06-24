Американская разведка считает, что Пригожин давно планировал «бросить вызов» руководству армии РФ 24 июня, 23:34 Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

В разведке США заявили, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин давно намеревался «бросить вызов» руководству российской армии.

Об этом сообщает CNN.

Американские разведчики отметили, что не знают какой была конечная цель боевика, так как «все произошло очень быстро».

Сообщается, что еще в начале недели американская разведка сообщила лидерам Конгресса о перемещении боевиков ЧВК Вагнера и их вооружения в РФ.

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В разведке США также считают, что обвинения Пригожина в адрес Шойгу и Герасимова касательно недостатка боеприпасов были преднамеренными для появления оснований для своих действий.

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.