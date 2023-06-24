Действия Пригожина — бой между «башнями Кремля». Правящие группировки в РФ начали борьбу за власть — источник в силовых структурах Украины 24 июня, 12:37 NV Премиум Первый город за Вагнером. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в захваченном Ростове-на-Дону (Фото:ДР)

Захват главарем ЧВК Вагнер Ростова-на-Дону — это первое проявление большого передела власти в РФ, уверены украинские силовики.

Сейчас происходит противостояние между «башнями Кремля» — отдельными группировками, причастными к высшей российской власти. Такое мнение высказал анонимный источник NV в силовом органе Украины, который отвечает за нацбезопасность. При чем, как добавил этот чиновник, некоторые влиятельные представители элит РФ до сих пор еще не выбрали, кого именно они будут поддерживать.

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Накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин фактически объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что с 25 тыс. своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам. А сегодня объявил, что взял под контроль военные объекты города Ростов-на-Дону (там размещался штаб всей оккупационной группировки российской армии) и «идет в Москву».

В свою очередь диктатор Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ по «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».