Пригожин обвинил армию РФ в ракетном ударе по лагерю боевиков ЧВК Вагнера. Обещает ответить

23 июня, 21:43
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Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое число его боевиков.

«Мы примем решение, как ответить на это злодеяние, следующий шаг за нами», — заявил Пригожин в аудиообращении, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Пригожин отдельно подчеркнул, что погибло огромное количество наемников.

Видео дня

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не оказывать сопротивление.

«Тех, кто будет пытаться оказать сопротивление, мы будем уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты и любую авиацию», — сказал он.

Telegram-каналы, которые связывают с ЧВК Вагнер, опубликовали видео, на котором якобы зафиксированы последствия российского удара.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1672318756456898599?s=46&t=emAOuo_53KYAbJ5amkuaZQ
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После этого российское Минобороны заявило, что не наносило ударов по «тыловым лагерям ПВК «Вагнер» и называет сообщения о них «информационной провокацией»

Ранее в этот день Пригожин заявил, что минобороны страны-агрессора РФ обманывало россиян и российского диктатора Владимира Путина, готовя вторжение в Украину.

Во время кампании по оккупации Бахмута Пригожин критиковал главу Миноброны РФ Сергея Шойгу и военное руководство РФ за то, что они якобы не давали снаряды его бойцам.

В мае Пригожин записал видео, в котором он, стоя ни фоне тел «вагнеровцев», назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «с*ками, жирующими в кабинетах».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Евгений Пригожин

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