Пригожин якобы пообещал Лукашенко не идти на Москву — беларусские пропагандисты

24 июня, 20:13
Поделиться:
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко в субботу, 24 июня, якобы провел переговоры с главарем так называемой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, и тот «принял предложение» остановить движение своих боевиков по территории России.

Такое заявление распространили беларусские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу диктатора. Они утверждают, что Лукашенко говорил с Пригожиным «по согласованию» с главой кремлевского режима Путиным.

Видео дня

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение… об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — утверждает режим Лукашенко.

Читайте также:

По их версии, сейчас обсуждается «абсолютно выгодный и приемлемый вариант ситуации развязки» с «гарантией безопасности» для боевиков Пригожина.

Обновлено в 20:29. Пригожин объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «проливания крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее появлялась информация, что по состоянию на 17:00 боевики Вагнера уже находились в Московской области и продвигались дальше. РосСМИ также утверждали со ссылкой на источники, что российский диктатор Путин уже принял решение ликвидировать Пригожина, но хочет пообещать «вагнеровцам» амнистию.

Читайте также:
Гробовщик Путина. Как питерский ресторатор Пригожин превратился в главного мятежника России, — большой профайл NV

23 июня Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Беларусь Александр Лукашенко Военный переворот Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Россия-Беларусь Кремль переворот гражданская война в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X