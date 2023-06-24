«Признак краха путинского режима». В ГУР прокомментировали бунт Пригожина 24 июня, 12:49 Пригожин открыто выступил против Путина (Фото:chita.ru)

Мятеж главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина против военного руководства России является следствием конфликтов, существующих между различными группировками внутри РФ,

Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Сегодняшние события — это продолжение внутрироссийских конфликтов, которые являются следствием преступной полномасштабной военной агрессии путинской России против Украины. И собственно, признаком краха этого правящего, пока что, на территории так называемой РФ режима», — сказал он в комментарии Суспільному.

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По мнению Юсова, конфликты внутри РФ в ближайшее время будут только усиливаться.

«Можно сказать, что эти процессы будут продолжать набирать обороты и активизироваться», — сказал Юсов.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ.

Он обвинил Минобороны в умышленном ударе по лагерю наемников в Ростове-на-Дону, хотя имел уже длительную историю конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».