Движение ПВК Вагнер на Москву. В России могут ввести военное положение — СМИ 24 июня, 19:07 Евгений Пригожин (Фото:DR)

После того, как главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин якобы взял под контроль некоторые города РФ и движется к Москве, в Кремле начали обсуждать возможность ввести военное положение.

В Москве обсуждают возможность объявления в стране военного положения, сообщил телеграм-канал Можем Объяснить со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Цель этой „спецоперации“ — захват власти в стране. Сейчас прорабатывается вопрос об объявлении военного положения, чтобы не допустить этого», — сказал источник.

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По его словам, сенаторов предупредили о готовности прибыть на экстренное заседание.

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

В своем онлайн-обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Однако, пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «прекращения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

