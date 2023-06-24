Вооруженное восстание Пригожина: Путин не поддерживает действия «вагнеровцев» из-за опасений потерять власть — ISW 24 июня, 09:25 Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:republic.ru)

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали конфликт между главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. Там отметили, что, скорее всего, Пригожин надеялся на поддержку российского диктатора Владимира Путина, но Кремль выступает против восстания.

Согласно отчету ISW, сообщения, которые появились после заявлений Пригожина свидетельствуют о том, что российские силы активизируются в ответ на заявления главаря ЧВК Вагнера, пытаясь опередить шаги наемников, в частности в Москве и Ростове-на-Дону.

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Сообщается, что такой экстренный ответ Кремля свидетельствует о том, что там, скорее всего, не знали о действиях Пригожина и выступают против них.

Аналитики предположили, что даже если группа Вагнера может серьезно угрожать Минобороны РФ, российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на успешные попытки Пригожина свергнуть Минобороны.

Сообщается, что насильственное свержение сторонников Путина Шойгу и Герасимова нанесет непоправимый ущерб стабильности власти российского диктатора, и он вряд ли согласится на любое вооруженное восстание, даже если он поддержит лиц, которые его проводят.

Пригожин мог «сильно просчитаться», призвав к вооруженному восстанию, ошибочно полагая, что он будет иметь поддержку российского диктатора Владимира Путина, принимая во внимание шаткие отношения Путина с Минобороны и Шойгу.

Однако аналитики отметили, что это «чрезвычайно маловероятно», учитывая, что Путин в последнее время твердо занял сторону Минобороны.

«Не наблюдается никаких признаков того, что Путин примет такую смену в руководстве Минобороны РФ», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, восстание Пригожина против военного руководства РФ, вероятно, имеет целью легитимизировать снятие российской политической и бизнес-элиты с должностей, не требуя прямо о прекращении войны.

«Очевидное начало вооруженного восстания Пригожина является кульминацией его кампании, направленной на сохранение контроля над своими военными силами, и он, вероятно, рассматривает восстание как экзистенциальную попытку выжить», — говорится в отчете.

Пригожин давно переступил существующие нормы в российском информационном пространстве, которые ограничивают критику российского руководства, поскольку он, вероятно, считал, что потребность Кремля, чтобы Вагнера воевал в Украине, защищает его от наказания.

Сообщается, что вероятно, Пригожин сделал выбор между сдачей своих независимых вооруженных сил в подчинение Минобороны РФ и активным сопротивлением оборонному ведомству, и похоже, выбрал последнее.

Отмечается, что вероятным намерением Пригожина было завоевать расположение высших российских офицеров и военного персонала, но аналитики сомневаются, что он заручится достаточной военной поддержкой

Желаемый результат вооруженного восстания Пригожина также будет зависеть от того, признают ли старшие российские офицеры и военный персонал легитимность якобы нового российского военного командования.

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».