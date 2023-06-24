«Полномасштабная слабость». Зеленский отреагировал на вооруженный конфликт в России 24 июня, 13:08 Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Президента Украины/Гандаут через REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вооруженный конфликт, который идет на территории РФ между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ. Он заявил, что чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников в Украине, тем больше хаоса и проблем получит для себя.

«Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса», — прокомментировал глава государства.

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Он вспомнил преступные действия России на территории Украины и добавил, что именно они привели страну-агрессора к саморазрушению.

«Каждый, кто выбирает путь зла, — разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны — и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают — унижается, чтобы дали Шахеды», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия долго «маскировала» пропагандой свою настоящую слабость и «глупость своего правления» и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает пугать народ историческими аналогиями.

«А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не спрячешь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен», — сказал он.

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.