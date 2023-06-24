«Там все заканчивается новым ГКЧП». Интервью NV с Алексеем Даниловым о мятеже Пригожина и какие «интересные события» ожидают РФ 24 июня, 18:30 NV Премиум Заблокированные вагнеровцами улицы Ростова, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, в интервью Radio NV рассказал, как путинский режим практически дошел до точки своей собственной «трагедии» и почему Российскую Федерацию еще ждут немало «интересных» испытаний.

— Как вы думаете, учитывая ту ситуацию, которая складывается, которая происходит на наших глазах, какие перспективы у Евгения Пригожина, какая политика в России?

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— Смотрите, то, что на России рано или поздно должно было произойти ГКЧП, нам это было понятно. Более того, мы доказывали это нашим друзьям, нашим партнерам. Они почему-то в это не верили. Они считали, что Россия — это устойчивое государство, и Путин контролирует все процессы, которые есть на этой территории. Как показывает жизнь, как показывает наш опыт, на России все заканчивается так называемым ГКЧП. Я хочу сказать, что Пригожин не одинок, там есть сообщники, есть помощники, они находятся как на территории Москвы, так и на других территориях. Имейте в виду, что это начало конца России.