На фоне гражданской войны. Россияне активно бегут за границу, цены на билеты подскочили до 2 тысяч долларов 24 июня, 16:35 Вагнеровцы в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

На фоне «бунта» главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина россияне активно скупают билеты за границу. Сейчас цена на билет в Ереван подскочила до 200 тысяч рублей (около 2400 долларов).

Об этом сообщает российское издание Baza в Telegram.

Отмечается, что в свободной продаже не осталось билетов на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси. Более того, практически не осталось билетов с пересадками на эти направления.

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«В то же время прямой перелет в Ереван обойдется в 198 тысяч рублей, в то время, как ранее, билет на это направление стоил около 10 тысяч рублей (около 120 долларов).

При этом рейсы в Анталию остались в продаже. Их цена выросла с 20 (240 долларов) до 68 тысяч рублей (800 долларов).

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».