Пригожин объявил охоту на Шойгу и пожаловался, что тот «убежал из Ростова». Минобороны России отрицает удар по «вагнеровцам» 23 июня, 22:21 Евгений Пригожин (Фото:chita.ru)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова. Он огласил охоту за чиновником.

В своем заявлении он рассказал, что Шойгу якобы сбежал из Ростова, чтобы не объяснять ситуацию с «ударом по лагерю Вагнера».

«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней», — заявил он.

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Пригожин также пригрозил министру своими наемниками.

«Эта тварь будет остановлена. Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране твориться беспредел. 25 тысяч ожидает, как тактический резерв, а как стратегический — это вся армия и вся страна. Все кто хочет — присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — подытожил он.

Позже он заявил, что Шойгу якобы специально прибыл в Ростов, чтобы якобы провести операцию по ликвидации «вагнеровцев».

В министерстве обороны страны-агрессора заявили, что заявления Пригожина об «ударе по вагнеровцам» не соответствует действительности.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое число его боевиков.

Ранее Пригожин заявил, что Минобороны страны-агрессора РФ обманывало россиян и российского диктатора Владимира Путина, готовя вторжение в Украину.

Во время кампании по оккупации Бахмута Пригожин критиковал главу Миноброны РФ Сергея Шойгу и военное руководство РФ за то, что они якобы не давали снаряды его бойцам.

В мае Пригожин записал видео, в котором он, стоя ни фоне тел «вагнеровцев», назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «с*ками, жирующими в кабинетах».