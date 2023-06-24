Путин обзванивает лидеров ОДКБ 24 июня, 15:54 Путин позвонил Лукашенко, Токаеву и Мирзиеву (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву, чтобы рассказать о том, что происходит в России. Он также поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

О телефонных разговорах Путина рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское госагентство РИА-новости.

Разговор с Лукашенко состоялся еще утром, сообщали белорусские СМИ. Путин рассказал о ситуации в России, другие подробности не раскрываются.

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Токаеву Путин тоже доложил, что происходит в стране, но тот ответил, что «это внутреннее дело России».

Также Путин успел поговорить с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым.

Казахстан, Узбекистан, Беларусь вместе с Россией входят в Организацию Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) — кремлевский аналог НАТО.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ на фоне своего длительного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву». Военные колонны вагнеровцев зафиксированы в направлении российской столицы.