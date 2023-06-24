Безумное безумие Пригожина. Как главарь «вагнеровцев» понял, что обречен, и поднял мятеж в РФ — объясняет политтехнолог 24 июня, 17:37 NV Премиум Блокированные вагнеровцами улицы возле штаба Южного военного округа МО РФ в Ростове, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Сергей Гайдай, политтехнолог, рассказал в эфире Radio NV, как главарь боевиков ЧВК Вагнер пошел на эскалацию с российским Минобороны и попытался поднять военный мятеж, поставив на это все, включая личное выживание.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин накануне объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что с 25 тысячами своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам в Ростове. А на следующий день объявил, что взял под контроль военные объекты города и «идет в Москву».

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Можно ли считать бунт — постановкой?

Нет, я не верю в такую конспирологию, потому что у таких режимов не бывает таких сценариев, чтобы кто-то так тотально критиковал все, что они делают. Сам демарш настолько невыгоден Путину со всех сторон, и с военной стороны, потому что это деморализует армию, которая сегодня находится на фронте.