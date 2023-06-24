Два часа до столицы. «Вагнеровцы» вошли в Московскую область

24 июня, 17:23
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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Yulia Morozova/REUTERS)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Yulia Morozova/REUTERS)

По состоянию на 17:00 боевики ЧВК Вагнер пересекли границы Московской области и продвигаются дальше.

Они уже в городе Барабаново, откуда до Москвы два часа пути, сообщают телеграм-каналы.

До этого вагнеровцев заметили на трассе М4 между Ельцом и Ефремовым.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков и выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону.

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Силы наемников были разделены на две группы, которые пересекали границу России и временно оккупированных областей Украины. Первая группа прошла через КПП Новошахтинск в Ростовской области около полуночи, добралась до трассы М4 и по ней к утру добралась до Ростова-на-Дону, где расположен штаб ЮВО. Известно, что в этой группе ЧВК находился Евгений Пригожин — в Ростове он встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем главы Генштаба генералом Владимиром Алексеевым.

Мятеж в России (Фото: Верстка)
Мятеж в России / Фото: Верстка

Вторая группа пересекла границу примерно на 120 км севернее первой на КПП Волошино. Оттуда наемники дошли до города Миллерово и свернули на трассу М4, чтобы оттуда двигаться в направлении Москвы. По словам собеседников Верстки, ЧВК Вагнера обошла Воронеж по трассе и направилась дальше на север, по дороге вступая в столкновения с подразделениями Минобороны.

Боевики взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Кремль переворот гражданская война в России вагнеровцы

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