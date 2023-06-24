США заявили, что следят за конфликтом Пригожина и минобороны, в Москве усилили охрану 24 июня, 02:01 В Москве увеличивается количество военной техники (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Официальные лица США заявили, что следят за конфликтом между главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожином и минобороны РФ.

Об этом сообщает CNN.

Представители администрации отметили, что считают противостояние реальным так как заявления Пригожина отличаются от его предыдущих слов.

В то же время, на российских пропаганадистских телеканалах вышел экстренный выпуск новостей, где заявления Пригожина назвали «фейком». В эфире несколько раз повторили позиции ФСБ РФ и минобороны. В столице РФ, тем временем, замечают все больше военной техники.

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23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.