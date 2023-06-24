План провалился. Российские военные загораживают грузовиками дороги и перекапывают их, чтобы не пустить колонны вагнеровцев в Москву — видео
ЧВК Вагнер едет в Москву (Фото:REUTERS/Stringer)
В России в субботу, 24 июня, на фоне вооруженного конфликта начали перекапывать трассы, чтобы не допустить военные колонны вагнеровцев в Москву. Также они загораживали дороги грузовиками, однако все безрезультатно.
Соответствующие видео публикуют в социальных сетях.
Отмечается, что уже известно о двух таких инцидентах — в Липецкой и Тульской области.
Режим Путина пытается сдержать террористов наемников, которые военными колоннами движутся к Москве. Для этого там начали уничтожать асфальт и посреди трасс выкапывать большие ямы.
Для сдерживания вагнеровцев, военные загораживали грузовиками дорогу, однако план-капкан провалился с треском.
По состоянию на 17:00 боевики ЧВК Вагнер пересекли границы Московской области и продвигаются дальше.
23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков и выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону.
Боевики взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».