План провалился. Российские военные загораживают грузовиками дороги и перекапывают их, чтобы не пустить колонны вагнеровцев в Москву — видео 24 июня, 19:02 ЧВК Вагнер едет в Москву (Фото:REUTERS/Stringer)

В России в субботу, 24 июня, на фоне вооруженного конфликта начали перекапывать трассы, чтобы не допустить военные колонны вагнеровцев в Москву. Также они загораживали дороги грузовиками, однако все безрезультатно.

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях.

Отмечается, что уже известно о двух таких инцидентах — в Липецкой и Тульской области.

Режим Путина пытается сдержать террористов наемников, которые военными колоннами движутся к Москве. Для этого там начали уничтожать асфальт и посреди трасс выкапывать большие ямы.

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Для сдерживания вагнеровцев, военные загораживали грузовиками дорогу, однако план-капкан провалился с треском.

По состоянию на 17:00 боевики ЧВК Вагнер пересекли границы Московской области и продвигаются дальше.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков и выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону.

Боевики взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».