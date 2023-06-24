Пригожин заявил, что его боевики сбили российский вертолет 24 июня, 04:25 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

Он также заявил, что за его колонной с воздуха следят российские самолеты, которым отдан приказ наносить удары «посреди гражданских авто». Никаких подтверждений событиям в данный момент нет.

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Между тем, в сети появилось еще больше видео с движением военной техники по российским дорогам.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.