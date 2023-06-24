«А потом пойдем в Москву». Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова 24 июня, 08:58 Пригожин заявил о захвате штаба Южного военного округа в Ростове (Фото:Скриншот из видео пресс-службы Пригожина / Telegram)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Об этом Пригожин заявил в видеообращении, обнародованном связанными с ним телеграм-каналами.

«Под контролем все военные объекты Ростова, в том числе аэродром… Проблем никаких нет. Все, что делается, что мы взяли под контроль — чтобы штурмовая авиация [РФ] не наносила удары по нам [вагнеровцам], а наносила по украинцам», — сказал Пригожин.

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Пригожин также требует доступ к высшему военному руководству РФ, или угрожает «пойти на Москву».

«Мы сюда приехали мы хотим получить начальника генштаба [Валерия Герасимова] и [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. Пока их не будет — мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.

По его словам, начальник генштаба Герасимов как раз «сбежал отсюда [штаба Южного ВО], как только узнал что мы подходим к зданию».

«Мы пришли сюда, чтобы прекратился позор страны, в которой мы жили… Мы спасаем Россию», — добавил главарь ЧВК Вагнер.



Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в Ростове отменены все массовые мероприятия.