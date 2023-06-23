В Кремле заявили, что «принимают меры» в отношении Пригожина 23 июня, 23:03 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин в курсе ситуации с главарем боевиков ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, который ранее заявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на спикера диктатора Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры», — заявили Песков.

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В то же время, по данным российских СМИ, в администрации диктатора паника, «там не исключают сценарий начала гражданской войны».

Российский ресурс Важные истории со ссылкой на источник в администрации Путина заявил, что еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое число его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не оказывать сопротивление.