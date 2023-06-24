«Время свободы приближается». Полк Калиновского призвал белорусов освободиться от диктатуры и оккупации 24 июня, 18:14 Командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров (Фото:Полк Калиновского/Telegram)

Командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров обратился к белорусскому народу на фоне мятежа в России. Он назвал события «началом конца великой тирании» и призвал граждан быть готовыми к освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации.

Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале полка.

«Это начало конца великой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте в России. Это гражданская война нас не касается», — говорится в сообщении.

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По словам Прохорова, у белорусов сейчас есть более важная задача.

«Для белорусов важно другое — приближается время, когда перед вами встанет выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу. Мы имеем в Беларуси резерв, который включает действующих военных, отставных военных и простых граждан, которые хотят освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации», — подчеркнул он.

Денис Прохоров призвал белорусов быть готовыми вступать в отряды самообороны, а военных и резервистов — «ждать сигнала».

«Военные, резервисты, белорусы — ждите нашего сигнала. Время свободы приближается», — говорится в обращении.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».